Мутная история на Омутном: свидетели рассказали о гибели подростка на Чусовой

Произошла трагедия, утонул ребенок, кто виноват в этом — я не знаю, потому что в тот момент он в компании «Штурм» не работал. Из каких соображений он был на Чусовой, я тоже не знаю, что ему там было делать в два часа ночи, я не представляю,сообщил TagilCity.ru Андрей Швачко.