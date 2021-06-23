Мужчина с приемным сыном сгорели заживо при пожаре в Ивделе

Мужчина и 15-летний подросток погибли во время пожара, который произошел ночью в частном жилом доме в Ивделе. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пожаре на улице Бажова поступило на пульт диспетчера 23 июня, в 02.58. На площади 150 квадратных метров сгорела кровля, мансардный этаж, а также были повреждены стены дома, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Тушением пожара занимались 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Во время проливки и разборки сгоревших конструкций были обнаружены двое погибших. В результате по факту инцидента СКР возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Прокуратура также организовала проверку в связи с обнаруженными телами. Имеющиеся данные гласят, что ребенок воспитывался в приемной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики. На место происшествия также выезжал прокурор города Ивделя Андрей Дульцев, сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. По одной из рассматриваемых версий, ЧП с гибелью людей могло произойти из-за замыкания электропроводки,отметил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, за пять месяцев 2021 года на территории Свердловской области произошло 433 пожара. Это на 20,6% больше по сравнению с показателями прошлого года. 433 пожара за пять месяцев 2021 года произошло в Нижнем Тагиле

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