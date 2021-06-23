Мужчина с приемным сыном сгорели заживо при пожаре в Ивделе

Мужчина с приемным сыном сгорели заживо при пожаре в Ивделе
Мужчина с приемным сыном сгорели заживо при пожаре в Ивделе
Сегодня, 21:41ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина и 15-летний подросток погибли во время пожара, который произошел ночью в частном жилом доме в Ивделе. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пожаре на улице Бажова поступило на пульт диспетчера 23 июня, в 02.58. На площади 150 квадратных метров сгорела кровля, мансардный этаж, а также были повреждены стены дома, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Тушением пожара занимались 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Во время проливки и разборки сгоревших конструкций были обнаружены двое погибших.

В результате по факту инцидента СКР возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Прокуратура также организовала проверку в связи с обнаруженными телами. Имеющиеся данные гласят, что ребенок воспитывался в приемной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики. На место происшествия также выезжал прокурор города Ивделя Андрей Дульцев, сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По одной из рассматриваемых версий, ЧП с гибелью людей могло произойти из-за замыкания электропроводки,отметил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, за пять месяцев 2021 года на территории Свердловской области произошло 433 пожара. Это на 20,6% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Материалы по теме:
пожаруголовное делопогибшиеИвдельпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы