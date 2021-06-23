Ночной ураган вырвал 17 деревьев с корнем в Екатеринбурге

Сильный ураган с грозой прошёл в ночь на 23 июня в Екатеринбурге. Из-за сильного ветра вырывались с корнем деревья и даже срывались крыши, а в провода попадали молнии. В некоторых домах во время урагана пропадало электричество.

Водители автомобилей, оказавшиеся в момент урагана на дороге, вынуждены были останавливаться, поскольку продолжать движение было невозможно. Так, на улице Мельникова возле перекрёстка с Крауля в сторону Татищева дерево было вырвано с корнем, пишет «КП-Екатеринбург». По словам очевидцев, в некоторых дворах деревья падали на машины, а ещё одно упавшее дерево перекрыло дорогу на Кировградской улице. В МЧС по Свердловской области отметили, что падение 17 деревьев произошло в связи с порывами ветра до 18-20 метров в секунду, а также с грозовыми явлениями. 5 автомобилей получили механические повреждения. Пострадавших нет. Ещё из-за ночного шторма в некоторых домах были нарушения в работе электроэнергии. В основном проблемы были зафиксированы на юго-западе в частном секторе. Электричества не было в 120 домах. Сейчас эти проблемы уже устранены. Ураган этой ночью был не только в Екатеринбурге. Непогода была в Каменске-Уральском, Сысертском городском округе и в Среднеуральске.

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