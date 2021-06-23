Пятый день ищут 13-летнего подростка в Екатеринбурге

Местонахождение 13-летнего Прохора Демидова из Екатеринбурга не известно с 18 июня. С заявлением в полицию обратились его родные.

К поискам школьника из Кировского района Екатеринбурга в данный момент подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Заявление поступило в отдел полиции № 1 Екатеринбурга. В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка и обстоятельств его исчезновения. Подробностей пока нет, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-группе МВД Екатеринбурга. Приметы Прохора Демидова: плотного телосложения, рост 156 сантиметров, волосы русые, глаза серо-голубые. В день пропажи он был одет в черные футболку, толстовку с капюшоном и штаны с белыми полосками по бокам, черные кроссовки на белой высокой подошве. С собой у него был рюкзак черного цвета с надписью «VANS». Фото: ПСО «Прорыв» Информацию о пропавшем ребенке можно сообщить на линию 02, в полицию по номеру: 8 (343) 356-42-01 или в ПСО «Прорыв»: 8 967 63 03 27. Напомним, безрезультатными оказались поиски уральского туриста в Абхазии, который отстал от туристической группы 12 мая. На помощь спасателям выдвигались волонтеры. Безрезультатными оказались поиски уральского туриста в Абхазии

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