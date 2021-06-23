Сломавший уральцу челюсть за переодевание плавок бизнесмен избежал тюрьмы

Суд города Алапаевска вынес приговор местному бизнесмену, который в 2020 году сломал челюсть 27-летнему парню, по его словам, за то, что его дочери увидели пострадавшего голым. Подсудимого приговорили к двум годам ограничения свободы.

Суд над бизнесменом состоялся 23 июня 2021 года. Прокуратура добивалась наказания в виде двух лет лишения свободы. Однако, по словам юриста Сергея Самкова, который предоставлял интересы потерпевшего, в ходе вынесения приговора судья решила переквалифицировать часть статьи, по которой обвиняли мужчину, поскольку посчитала, что подсудимый бил потерпевшего не из хулиганских побуждений. Сергей Самков отметил, что во время судебного процесса подсудимый поведение подсудимого было хамским: оскорблял потерпевшего, перебивал свидетелей, гособвинителя и неоднократно спорил с ним и с судьёй. Судья не раз делала бизнесмену замечания, однако административного наказания ему не назначила. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасное для жизни» и приговорили к двум годам ограничения свободы. На протяжении этого срока ему запрещено покидать пределы Алапаевска и необходимо регулярно отмечаться в полиции. Напомним, в 2020 году потерпевший пришёл на реку Нейва, чтобы искупаться. После пребывания в воде он решил переодеть мокрые плавки, стоя за машиной, чтобы спрятаться от людей. Обвиняемый в это время ехал мимо. По словам нападавшего, якобы обнажённого мужчину увидели его несовершеннолетние дети, потому он и набросился на парня. И пострадавшую, и обвиняемую сторону проверили на полиграфе. После проверки выяснилось, что развратных действий в отношении детей пострадавший парень не предпринимал, а нападавший утаил от следствия очень важную информацию. Какую именно — не уточняется. На нападавшего было заведено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений». СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter