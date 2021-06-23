За сутки тела двух утопленников подняли со дна водоемов тагильские спасатели

Тела двух утонувших мужчин нашли тагильские спасатели за минувшие сутки. Один утопленник был обнаружен в пруду села Петрокаменское, другой — поднят со дна водоема вблизи горы Шихан в Нижнем Тагиле.

За одни только сутки тагильские водолазы-спасатели нашли тела двух утонувших мужчин. Одно тело достали недалеко от горы Шихан в Нижнем Тагиле, второе — из пруда в селе Петрокаменское, сообщает Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила на своей странице в Instagram. Спасатели напоминают жителям, что нельзя заходить в воду в нетрезвом виде и заплывать далеко от берега, а также нырять в необследованных местах водоемов и оставлять детей без присмотра. Напомним, пьяный мужчина утонул в реке Тагил недалеко от горы Шихан 21 июня. Друзья, с которыми мужчина отдыхал на берегу, не смогли точно указать место, где нырнул мужчина, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. Нырнул в воду и больше не вынырнул: пьяный мужчина утонул в реке Тагил

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