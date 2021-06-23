За сутки тела двух утопленников подняли со дна водоемов тагильские спасатели

За сутки тела двух утопленников подняли со дна водоемов тагильские спасатели
За сутки тела двух утопленников подняли со дна водоемов тагильские спасатели
Сегодня, 16:30ПроисшествияФото: "Тагильский спасатель" в Instagram
Тела двух утонувших мужчин нашли тагильские спасатели за минувшие сутки. Один утопленник был обнаружен в пруду села Петрокаменское, другой — поднят со дна водоема вблизи горы Шихан в Нижнем Тагиле.

За одни только сутки тагильские водолазы-спасатели нашли тела двух утонувших мужчин.

Одно тело достали недалеко от горы Шихан в Нижнем Тагиле, второе — из пруда в селе Петрокаменское, сообщает Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила на своей странице в Instagram.

Спасатели напоминают жителям, что нельзя заходить в воду в нетрезвом виде и заплывать далеко от берега, а также нырять в необследованных местах водоемов и оставлять детей без присмотра.

Напомним, пьяный мужчина утонул в реке Тагил недалеко от горы Шихан 21 июня. Друзья, с которыми мужчина отдыхал на берегу, не смогли точно указать место, где нырнул мужчина, так как находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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