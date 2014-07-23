Областное ГИБДД: «К трагедии на Серовском тракте привели плохой асфальт и высокая скорость» (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области, на месте ДТП на дороге была колея и множество выбоин. Выщербленные места были заполнены водой, поскольку отсутствовал сток на обочину, местами толщина водяного слоя достигала двух сантиметров. Содержанием дороги занимается Невьянское ДРСУ областного «Управления автомобильных дорог». Дорожникам неоднократно направляли требования провести ремонт этого участка. Но в планах на ремонты этот перегон значится лишь на 2016 год. Менять асфальт в этом сезоне начали в нескольких сотнях метров от места трагедии.

Также госавтоинспекторы настаивают на том, что водитель иномарки существенно превысил скорость, что и привело к печальным последствиям. По данным инспекторов ГИБДД, иномарка ехала со скоростью 100 километров в час, превышая разрешённую на участке скорость на 30 километров в час. Это вкупе с задним приводом, изношенной резиной и водяным клином, не позволило мужчине сохранить контроль над автомобилем. В пользу этой версии, по мнению госавтоинспекторов, говорит тот факт, что за три года погибший водитель получил 30 штрафов, 12 из которых – за превышение скорости. Также трижды он садился за руль без прав и два раза скрывался с места ДТП.