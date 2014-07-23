В Свердловской области депутата, чиновника и охранника обвиняют в убийстве пенсионерки

В минувшее воскресенье силовикам удалось задержать троих подозреваемых. Это 48-летний депутат Екатеринбургской городской Думы Олег К., житель Новоуральска, по совместительству председатель постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению Думы и 27-летний специалист службы безопасности коммерческой организации Андрей Г., предполагаемый пособник убийства.

Как полагает следствие, именно он выступил организатором совершения убийства престарелой женщины, о безвестном исчезновении которой стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

Все трое допрошенных в качестве подозреваемых задержанные дали признательные показания о своей преступной роли в совершении убийства. Более того, в ходе проверки показаний одного из подозреваемых на месте – предполагаемого «киллера» Алексея Х., им было указано место сокрытия убитой пенсионерки. Ее расчлененное тело было обнаружено вечером 20 июля 2014 года в болотистой местности, примерно в 65 километрах от Екатеринбурга, близ города Новоуральска сообщают в СК Свердловской области.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и полицейскими продолжается выполнение всего возможного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств убийства и доказательств вины подозреваемых. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.

По ходатайству органов Следственного комитета судом в отношении всех троих подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В самое ближайшее время задержанным планируется предъявить соответствующее обвинение. О ходе расследования средства массовой информации и общественность в обязательном порядке будут проинформированы и в дальнейшем.