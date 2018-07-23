Карусель рухнула вместе с детьми в парке имени Маяковского в Екатеринбурге
22 июля в парке им. Маяковского в столице Урала рухнул аттракцион, на котором катались маленькие дети. Никто из малышей не пострадал.
Очевидцы рассказали, что карусель уже начинала останавливаться, когда сиденья стали волочиться по земле и вдруг конструкция покосилась и завалилась в одну сторону. В этот момент на аттракционе находились несколько ребят. Одну девочку зажало, но вскоре ей помогли выбраться. Дети отделались испугом и небольшими ушибами.
В парке заявили, что данное устройство еще с утра было исправно. Руководство назвало ситуацию форс-мажором.
Произошла техническая неисправность, которую даже не могли заметить: внутри лопнула труба. Все аттракционы ежедневно проверяются и производится их техническое обследование. Свой ресурс они еще не выработали,пояснил директор парка Роман Шадрин.
Директор пообещал, что руководство парка свяжется со всеми семьями, чьи дети катались на карусели. По факту произошедшего в Екатеринбурге начали проверку.