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Карусель рухнула вместе с детьми в парке имени Маяковского в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Карусель рухнула вместе с детьми в парке имени Маяковского в Екатеринбурге

Сегодня, 08:00Происшествия
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