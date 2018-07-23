Карусель рухнула вместе с детьми в парке имени Маяковского в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали, что карусель уже начинала останавливаться, когда сиденья стали волочиться по земле и вдруг конструкция покосилась и завалилась в одну сторону. В этот момент на аттракционе находились несколько ребят. Одну девочку зажало, но вскоре ей помогли выбраться. Дети отделались испугом и небольшими ушибами.

В парке заявили, что данное устройство еще с утра было исправно. Руководство назвало ситуацию форс-мажором.

Произошла техническая неисправность, которую даже не могли заметить: внутри лопнула труба. Все аттракционы ежедневно проверяются и производится их техническое обследование. Свой ресурс они еще не выработали,пояснил директор парка Роман Шадрин.