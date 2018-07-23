Мужчина под воздействием наркотиков управлял лодкой с детьми в Астрахани

Мужчина 1991 года рождения одолжил у товарища лодку для того, чтоб перевезти девятерых детей на противоположный берег реки Бузан около села Калинино Володарского района.

Во время переправы в результате резкого маневра управляющего судно перевернулось и дети упали в воду. Трое детей - 2004, 2008 и 2010 года рождения - утонули, остальных удалось спасти.

По данным Следственного комитета Российской Федерации, мужчина, управлявший лодкой, был в состоянии наркотического опьянения.

Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми, был под воздействием наркотиков. Это была не его лодка, он взял ее у знакомого. Мужчина официально задержан,сообщил Андрей Хегай, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ, уточнив, что в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело по факту происшествия.