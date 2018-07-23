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Мужчина под воздействием наркотиков управлял лодкой с детьми в Астрахани
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4753849

Мужчина под воздействием наркотиков управлял лодкой с детьми в Астрахани

Сегодня, 10:50Происшествия
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