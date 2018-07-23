Пожилой мужчина погиб во время пожара в коллективном саду под Нижним Тагилом

20 июля в 7:27 произошел пожар в коллективном саду «Автомобилист» на станции Анатольская ГГО под Нижним Тагилом. Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Приехавшие на место возгорания две единицы техники и четыре человека личного состава пожарной охраны ликвидировали открытое горение в 7:46. Причина пожара устанавливается.

22 июля в 21:06 пожарные получили сообщение о возгорании в коллективном саду № 7 НТМК возле поселка Ольховка под Нижним Тагилом. В момент пожара в садовом доме находилась семейная пара 1946 года рождения. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожилому мужчине не удалось выбраться из огня из-за дыма. Он погиб.

На место происшествия прибыли две единицы техники и шесть человек личного состава. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.