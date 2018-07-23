Пьяный мужчина упал с гидроцикла и утонул на озере Балтым

Гости загородного клуба «Лесная сказка» сообщили, что происшествие случилось на расстоянии не более десяти метров от берега. Тремя часами ранее двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения на гидроцикле снесли лодку с детьми и инвалидом, в результате чего утонули некоторые вещи пассажиров лодки.

Позже один из этих мужчин отправился кататься на гидроцикле, упал с водного мотоцикла и на берег не выплыл.

В день трагедии выловить тело не удалось. Водолазы будут направлены на озеро после того, как появится заявление от родственников утонувшего мужчины.