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Пьяный мужчина упал с гидроцикла и утонул на озере Балтым
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный мужчина упал с гидроцикла и утонул на озере Балтым

Сегодня, 10:10Происшествия
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