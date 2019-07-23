Двое детей погибли при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

На момент происшествия, по официальным данным, в лагере находились 189 детей. Сгорели 20 из 26 палаток, площадь пожара составила 240 квадратных метров. Как сообщил журналистам издания источник в правоохранительных органах, сотрудники лагеря пытались ликвидировать пожар своими силами и позвонили в МЧС только когда поняли, что не смогут справиться с огнем.