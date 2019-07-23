Двое детей погибли при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: МЧС РФ
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В Хабаровском крае 22 июля произошел пожар в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми», в результате инцидента погибли двое детей, сообщает ТАСС.
На момент происшествия, по официальным данным, в лагере находились 189 детей. Сгорели 20 из 26 палаток, площадь пожара составила 240 квадратных метров. Как сообщил журналистам издания источник в правоохранительных органах, сотрудники лагеря пытались ликвидировать пожар своими силами и позвонили в МЧС только когда поняли, что не смогут справиться с огнем.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Минздрав России намерен направить на место своих специалистов, сейчас помощь детям оказывают хабаровские медики. По последним данным, за 80 детьми приехали родители, остальные ребята размещены на территории базы.
Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что палаточный лагерь работал без разрешения.
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