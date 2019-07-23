На Урале девочка из-за неисправных качелей распорола ноги
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: «Инцидент Каменск-Уральский»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Каменске-Уральском 11-летняя девочка упала с неисправных качелей и поранила обе ноги, сообщает пресс-служба СУ СКР России по Свердловской области.
В начале июля девочка упала с качели и поранилась об их железные края. По словам родственницы школьницы, на ребенка невозможно было смотреть, так как «кожа разошлась в стороны, по ноге сильно сочилась кровь». В больнице пострадавшей наложили 11 швов.
Женщина также сказала, что сначала полиция и руководство управляющей компании не хотели разбираться в произошедшем. Более того, с камеры видеонаблюдения пропал отрывок данного события.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас девочка передвигается на коляске, а качели после инцидента срезали.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей