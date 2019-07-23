На Урале девочка из-за неисправных качелей распорола ноги

В начале июля девочка упала с качели и поранилась об их железные края. По словам родственницы школьницы, на ребенка невозможно было смотреть, так как «кожа разошлась в стороны, по ноге сильно сочилась кровь». В больнице пострадавшей наложили 11 швов.

Женщина также сказала, что сначала полиция и руководство управляющей компании не хотели разбираться в произошедшем. Более того, с камеры видеонаблюдения пропал отрывок данного события.