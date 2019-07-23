Свердловского чиновника уволили из-за отсутствия отчета об имуществе дочери
Сегодня, 17:32ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Североуральске уволили муниципального служащего, не предоставившего сведения о доходах и имуществе на свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратура Североуральска проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и выявила, что один из чиновников не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на свою несовершеннолетнюю дочь.
В адрес главы Североуральского городского округа прокуратура внесла представление об устранении нарушений, на что муниципального служащего уволили из-за утраты доверия (п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ).
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