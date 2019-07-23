В Екатеринбурге сгорела машина координатора «Народного контроля»
Сегодня, 10:38ПроисшествияФото: Дмитрий Чукреев
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Минувшей ночью в столице Урала сгорела «Ауди», принадлежащая координатору «Народного контроля» Дмитрию Чукрееву. Общественник сообщает о поджоге, пишет портал Е1.
Дмитрий рассказал журналистам издания, что на записях с камер наблюдения видно, что неизвестные облили автомобиль какой-то жидкостью и подожгли. Чукреев подчеркнул, что днем ранее он участвовал в рейде по незаконным торговым точкам, он был на машине. Общественник не исключает, что его могли выследить.
Видео
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Видео: Дмитрий Чукреев
Во время пожара пострадала также припаркованная рядом «Ока». Машины выгорели полностью.
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