В Екатеринбурге сгорела машина координатора «Народного контроля»

Дмитрий рассказал журналистам издания, что на записях с камер наблюдения видно, что неизвестные облили автомобиль какой-то жидкостью и подожгли. Чукреев подчеркнул, что днем ранее он участвовал в рейде по незаконным торговым точкам, он был на машине. Общественник не исключает, что его могли выследить.