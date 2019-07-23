В Нижнем Тагиле иномарка сбила велосипедиста

Авария произошла рядом с гипермаркетом по адресу Черноисточинское шоссе, 78. Мужчина за рулем Renault выезжал с парковки и при повороте в сторону поселка Горбуново совершил наезд на велосипедиста, который ехал по Черноисточинскому шоссе в направлении Октябрьского проспекта. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля нарушил ПДД, не предоставив велосипедисту преимущество.