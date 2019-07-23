В Нижнем Тагиле иномарка сбила велосипедиста

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22 июля в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на Отделение пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла рядом с гипермаркетом по адресу Черноисточинское шоссе, 78. Мужчина за рулем Renault выезжал с парковки и при повороте в сторону поселка Горбуново совершил наезд на велосипедиста, который ехал по Черноисточинскому шоссе в направлении Октябрьского проспекта. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля нарушил ПДД, не предоставив велосипедисту преимущество.
Пострадавший госпитализирован с ушибами подвздошной области, головы и плеча.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей