В селе под Екатеринбургом загорелся магазин «Пятерочка»

Предварительная площадь пожара составляет 500 кв. м, на данный момент произошло обрушение кровли здания. На тушение огня привлечены 20 спасателей и шесть единиц спецтехники. Дополнительно к месту происшествия выехали пожарные из Заречного, Арамиля и поселка Уральского.