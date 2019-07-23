В селе под Екатеринбургом загорелся магазин «Пятерочка»

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В селе Косулино под Екатеринбургом в магазине «Пятерочка» произошел пожар, на тушение возгорания привлечены пожарные подразделения их соседних населенных пунктов, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Предварительная площадь пожара составляет 500 кв. м, на данный момент произошло обрушение кровли здания. На тушение огня привлечены 20 спасателей и шесть единиц спецтехники. Дополнительно к месту происшествия выехали пожарные из Заречного, Арамиля и поселка Уральского.
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По данным МЧС, никто не пострадал. Сотрудники магазина смогли покинуть здание до прибытия спасателей.
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Видео: е1.ru
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