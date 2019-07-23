В Североуральске дети трех и четырех лет выпали из окна

По информации официального представителя полицейского главка Валерия Горелых, инцидент произошел в вечернее время. В этот момент глава семьи пришел с работы, а супруга готовила ему ужин. Дети играли на диване, окно было открыто. Малыши оперлись на москитную сетку и выпали наружу. Мальчики упали со второго этажа, одного из них госпитализировали в местную больницу, второму потребовалась более квалифицированная помощь.