В Североуральске дети трех и четырех лет выпали из окна
Сегодня, 08:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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22 июля в Североуральске из окна выпали два брата, детям три и четыре года, оба госпитализированы, пишет портал Е1.
По информации официального представителя полицейского главка Валерия Горелых, инцидент произошел в вечернее время. В этот момент глава семьи пришел с работы, а супруга готовила ему ужин. Дети играли на диване, окно было открыто. Малыши оперлись на москитную сетку и выпали наружу. Мальчики упали со второго этажа, одного из них госпитализировали в местную больницу, второму потребовалась более квалифицированная помощь.
На прошлой неделе в Первоуральске из окна выпала пятилетняя девочка.
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