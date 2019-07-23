В Свердловской области пьяный мужчина утонул после конфликта с собутыльником

По версии следствия, 15 июля двое мужчин распивали спиртные напитки на мосту через реку Ница. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ногой по голове. Потерпевший на непродолжительное время потерял сознание и упал с моста. В себя мужчина пришел под водой, несмотря на попытки, выплыть ему не удалось, он погиб от утопления.