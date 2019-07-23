В Свердловской области пьяный мужчина утонул после конфликта с собутыльником
Сегодня, 09:39ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении ранее судимого жителя Туринского района, сообщает СУ СК по региону.
По версии следствия, 15 июля двое мужчин распивали спиртные напитки на мосту через реку Ница. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ногой по голове. Потерпевший на непродолжительное время потерял сознание и упал с моста. В себя мужчина пришел под водой, несмотря на попытки, выплыть ему не удалось, он погиб от утопления.
В настоящий момент опрошены свидетели и ведется сбор доказательной базы. Расследование продолжается.
Напомним, в минувшие выходные из реки Тагил вытащили труп Сергея Палицына, мужчина ушел на встречу с другом и пропал.
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