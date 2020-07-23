Болел коронавирусом: в Екатеринбурге скончался врач свердловского онкодиспансера
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: личная страница Евгении Завацкой в социальной сети Facebook
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Врач онкодиспансера Екатеринбурга Сергей Завацкий скончался, сообщает 66.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, перед смертью врач проходил лечение на дому, так как болел короновирусной инфекцией. Находящаяся с ним разводе, бывшая жена Евгения Завацкая обнаружила мужа в квартире уже мёртвым, а в дальнейшем разместила комментарий о том, что Сергей Завацкий болел короновирусом. Однако на связь Завацкая не выходит.
Врач урологического отделения Свердловского онкодиспасера Сергей Завацкий будет похоронен рядом с другим врачом Юрием Мансуровым, который по мнению жены также болел коронорирусом, но в официальных документах смерть наступила по иным причинам. Прощание состоится 24 июля на Широкореченском кладбище, алее врачей. Знакомые умершего, отзываются о нём как о высококвалифицированном специалисте, который помог многим людям.
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