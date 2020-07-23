Болел коронавирусом: в Екатеринбурге скончался врач свердловского онкодиспансера

По предварительным данным, перед смертью врач проходил лечение на дому, так как болел короновирусной инфекцией. Находящаяся с ним разводе, бывшая жена Евгения Завацкая обнаружила мужа в квартире уже мёртвым, а в дальнейшем разместила комментарий о том, что Сергей Завацкий болел короновирусом. Однако на связь Завацкая не выходит.