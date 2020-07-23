Девочка в коме: в Алапаевске автомобилистка протащила на капоте 9-летнего ребенка
В Алапаевске 54-летняя женщина на Daewoo Matiz сбила девятилетнюю девочку и несколько десятков метров протащила ее на капоте, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Ребенок получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в реанимацию городской больницы.
По предварительным данным, причина происшествия заключается в том, что водитель не предоставила преимущество пешеходу на переходе. Сама женщина-водитель сообщила, что не увидела девочку.
В ведомстве отметили, что при столкновении девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости, внутричерепную гематому, а также перелом лонной кости.
В ГИБДД сообщили, что мать ребенка, узнав о случившемся, была в подавленном состоянии, поэтому не смогла объяснить причину нахождения ее ребенка на месте случившегося
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле автомобилист сбил ребенка, передвигавшегося на велосипеде, при пересечении проезжей части в неустановленном для этого месте.