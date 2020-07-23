Девочка в коме: в Алапаевске автомобилистка протащила на капоте 9-летнего ребенка

Ребенок получил тяжелые травмы и в состоянии комы был доставлен в реанимацию городской больницы.

По предварительным данным, причина происшествия заключается в том, что водитель не предоставила преимущество пешеходу на переходе. Сама женщина-водитель сообщила, что не увидела девочку.

В ведомстве отметили, что при столкновении девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости, внутричерепную гематому, а также перелом лонной кости.

В ГИБДД сообщили, что мать ребенка, узнав о случившемся, была в подавленном состоянии, поэтому не смогла объяснить причину нахождения ее ребенка на месте случившегося