На трассе под Нижним Тагилом «Лада» насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину

Известно, что водитель «Лады» 1963 года рождения следовал в сторону Кушвы из Нижнего Тагила, однако допустил наезд на женщину 1956 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

О женщине известно, что она с семьей направлялась из Краснотурьинска в Екатеринбург, однако по пути потребовалось совершить остановку.

Сообщается, что на момент происшествия водитель был трезв, дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Все подробности произошедшего устанавливают следователи.