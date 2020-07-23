На трассе под Нижним Тагилом «Лада» насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину
Сегодня, 13:58ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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На 164 километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» пожилая женщина-пешеход погибла под колесами отечественной легковушки, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что водитель «Лады» 1963 года рождения следовал в сторону Кушвы из Нижнего Тагила, однако допустил наезд на женщину 1956 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.
О женщине известно, что она с семьей направлялась из Краснотурьинска в Екатеринбург, однако по пути потребовалось совершить остановку.
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Сообщается, что на момент происшествия водитель был трезв, дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Все подробности произошедшего устанавливают следователи.
Напомним, с начала текущего года на дорогах города в ДТП с участием пешеходов пострадали тридцать человек, двое погибли.
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