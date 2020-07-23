На Урале несколько женщин обвинили в попытке изнасилования мужчину с ДЦП

В Верхней Пышме обвиняется мужчина 48 лет в домогательствах к женщинам. По словам пострадавших, мужчина поджидал их под подъездом, затем забегал следом за ними и пытался совершить насильственные действия. В обоих случаях пострадавшим удалось избежать насилия. В одном из случаев мужчину скрутили двое очевидцев и вызвали наряд полиции.

Нападавший имеет инвалидность по состоянию здоровья. У него диагностированы ДЦП и эпилепсия. Однако очевидец Сергей Власов утверждает, что когда мужчина побежал за женщиной, то выглядел здоровым, и не испытывал затруднений при передвижении.

Близкие и знакомые нападавшего не согласны с заявлением, и характеризуют его как воспитанного человека, не способного на подобные действия. Близкий друг семьи Анна Кротова говорит, что семья нападавшего создаёт хорошее впечатление. Мужчина не пьёт, в доме всегда чисто и убрано, муж Анны неоднократно совместно с нападавшим выезжал на рыбалку. Общение между семьями длилось в течение семи-восьми лет, после переезда семьи нападавшего, они регулярно созванивались.

После распространения информации об инциденте, нашлись и другие женщины пострадавшие от рук нападавшего. Так одной из них стала Мария, на которое было совершено нападение девятого июня. По словам Марии от мужчины пахло алкоголем, он приблизился сзади и начал ощупывать женщину, Мария оказала сопротивление, и мужчина оставил её.