Новоуралец получил 11 лет «строгача» за изготовление и сбыт амфетамина

По версии следствия, с конца 2019 года обвиняемый занимался изготовлением и сбытом наркотических средств. Имея высшее образование, он был знаком с технологией изготовления амфетаминов, но для реализации проекта требовалось помещение. Поэтому он предложил своему знакомому сделку. Второй сдавал комнату в своей квартире, в который он сам проживал, а в качестве оплаты забирал часть психотропных средств.

В квартире было обнаружено всё необходимое оборудование для изготовления и ингредиенты для изготовления амфетамина. После изготовления обвиняемый часть отдавал знакомому, а часть оставлял себе для употребления.

27 февраля 2020 года подозреваемых задержали сотрудники полиции. В квартире были обнаружены прекурсоры и амфетамины в объеме 543,46 грамм и 8,47 грамм соответственно.

Обвиняемый был признан виновным по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров психотропных веществ, в особо крупном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение без цели сбыта психотропных веществ, совершенные в крупном размере).