«Свободы слова в России давно нет». Юристы и политологи о задержании Крашенинникова

По словам главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, поводом для задержания Крашенинникова стал пост в Telegram от 14 марта. Чиков опубликовал фотографию протокола. В нем говорится, что 14 марта Крашенинников оскорбил судей Конституционного суда, комментируя просьбу президента дать разъяснения по количеству президентских сроков.

Представитель КПРФ в Нижнем Тагиле Виктор Хомутников негативно отнесся к задержанию свердловского политолога.

Система закручивания гаек со стороны властей и силовых структур продолжается, точно уверен, что это непосредственно связано с его политической деятельностью и размещением постов в социальной сети Facebook, активной жизненной позицией. Вообще, после принятия так называемого закона Яровой, такие инциденты происходят чуть ли не каждый день на всей территории Российской Федерации,рассказал TagilCity.ru Хомутников.

Политолог Виталий Люстик из Санкт-Петербурга отметил, что многоконфессиональная страна подразумевает плюрализм взглядов общественности, но данный факт все больше пытаются подавить.

Свободы слова и вообще свободы в России давно нет. Это плохо. У нас у всех разные политические взгляды. Цель одна — законная сменяемость власти. Законная!подчеркивает политолог.

При этом на данный момент, с точки зрения закона, действия силовиков не выходят за рамки дозволенного.

Сотрудники полиции не ищут оскорбления в интернете, они руководствуются спущенными к ним приказами. А значит, составят протокол и передадут его в суд. Получит или штраф или арест. Постановление можно будет обжаловать, сказал Сергей Бобровский, юрист и Санкт-Петербурга.