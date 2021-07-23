12-летний хоккеист изнасиловал своего одноклубника в уральском селе

12-летний хоккеист изнасиловал своего одноклубника в уральском селе
12-летний хоккеист изнасиловал своего одноклубника в уральском селе
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Над 11-летним мальчиком в селе Патруши Сысертского района надругался 12-летний школьник. Происшествие случилось в туалете спортивного комплекса «Эксперимент» на улице Центральной.

Предварительная информация гласит, что дети посещают одну секцию хоккея, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Инсайдер отметил, что, вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся матери, которая позвонила в полицию.

Дети из благополучных семей, на учете в полиции не состояли, проблем с психикой не было,подчеркнул источник.

На данный момент полиция направила материалы проверки в следственный отдел СКР Сысерти. Совершивший насилие ребенок не будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку он еще не достиг 14-летнего возраста.

Напомним, 23 апреля четверо мальчиков от 12 до 13 лет заманили 9-летнюю девочку в лесной массив в Краснотурьинске, где один из школьников ее изнасиловал. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, после чего девочку отвезли в больницу.

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