Автомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге

Автомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге
Автомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге
Сегодня, 11:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал мотоцикл Honda в Екатеринбурге. Он планировал прокатить на нем свою подругу.

Раньше мужчина уже владел мототехникой и работал автомехаником, поэтому он думал, что сможет завести мотор без ключа. Происшествие случилось 19 июля на улице Большакова, 37. Мотоцикл мужчина заметил, когда гулял с подругой. Он откатил транспорт к дому на улице Фурманова, 60, однако так и не сумел завести его. После этого мужчина вновь злоупотребил алкоголем и лег спать в подъезде.

Утром пропажу мотоцикла обнаружил его владелец. Прибывшие на место происшествия полицейские вскоре обнаружили угнанный транспорт и спящего подозреваемого, сообщает Е1.

Я понимал, что это противозаконно, но я возмещу ущерб владельцу. Не знаю, что меня понесло в чужой монастырь,рассказал задержанный.

В тот же день мотоцикл был возвращен владельцу. Теперь автомеханику грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Напомним, 27 июня инспекторы ДПС в Туринске задержали 24-летнего угонщика. Для этого они ехали за молодым человеком до соседнего района — Ирбитского. Как выяснилось, мужчина был без прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Екатеринбург
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