Дальнобойщик отказался платить 10 млн рублей за разрушенный мост под Екатеринбургом

Дальнобойщик отказался платить 10 млн рублей за разрушенный мост под Екатеринбургом
Дальнобойщик отказался платить 10 млн рублей за разрушенный мост под Екатеринбургом
Сегодня, 20:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Дальнобойщик из Татарстана, по вине которого под Екатеринбургом обвалился пешеходный мост, должен выплатить властям 10 миллионов рублей. Однако мужчина отказывается возмещать такой ущерб.

Авария произошла в конце апреля 2021 года. Водитель большегруза не рассчитал габариты машины и снес надземный пешеходный мост. После ДТП дальнобойщик пытался скрыться, но его смогли задержать сотрудники ГИБДД.

Восстановление разрушенной конструкции обойдется властям в 6 миллионов рублей, однако стоимость может увеличиться и до 10 миллионов – все решит экспертиза. Об этом пишет Е1 со ссылкой на чиновников управления автомобильных дорог региона.

Власти планируют обратиться в суд, чтобы взыскать с виновника всю сумму ущерба. Если мужчина не сможет найти деньги сразу, то судебные приставы будут удерживать их с зарплаты.

Напомним, что водителя из Казани, который зацепил грузом пешеходный мост под Екатеринбургом поймали в лесу по наводке очевидца. Мужчина погнался за фурой и сообщил полицейским, где ее искать.

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