Дальнобойщик отказался платить 10 млн рублей за разрушенный мост под Екатеринбургом

Авария произошла в конце апреля 2021 года. Водитель большегруза не рассчитал габариты машины и снес надземный пешеходный мост. После ДТП дальнобойщик пытался скрыться, но его смогли задержать сотрудники ГИБДД.
Восстановление разрушенной конструкции обойдется властям в 6 миллионов рублей, однако стоимость может увеличиться и до 10 миллионов – все решит экспертиза. Об этом пишет Е1 со ссылкой на чиновников управления автомобильных дорог региона.
Власти планируют обратиться в суд, чтобы взыскать с виновника всю сумму ущерба. Если мужчина не сможет найти деньги сразу, то судебные приставы будут удерживать их с зарплаты.
Напомним, что водителя из Казани, который зацепил грузом пешеходный мост под Екатеринбургом поймали в лесу по наводке очевидца. Мужчина погнался за фурой и сообщил полицейским, где ее искать.