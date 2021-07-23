Электрика убило током на комбинате «Ураласбест» в Свердловской области

Разряд тока прошел через мужчину, и он загорелся. С проводов пострадавшего сняли очевидцы и вызвали медиков. Электрика хотели госпитализировать в ожоговый центр в Екатеринбург, но оставили на ночь в больнице Асбеста. В минувшую пятницу, 23 июля, пострадавший скончался.