Электрика убило током на комбинате «Ураласбест» в Свердловской области

Электрика убило током на комбинате «Ураласбест» в Свердловской области
Электрика убило током на комбинате «Ураласбест» в Свердловской области
Сегодня, 19:23ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
57-летний электрик комбината «Ураласбест» погиб на рабочем месте, выполняя свои профессиональные обязанности. По предварительным данным, мужчина попал под высокое напряжение – 6000 вольт.

Трагедия произошла накануне на территории фабрики №4. Коллега погибшего сообщил, что пока не неизвестно, почему энергетики не обесточили провода и отправили электрика на работы.

Разряд тока прошел через мужчину, и он загорелся. С проводов пострадавшего сняли очевидцы и вызвали медиков. Электрика хотели госпитализировать в ожоговый центр в Екатеринбург, но оставили на ночь в больнице Асбеста. В минувшую пятницу, 23 июля, пострадавший скончался.

На предприятии Е1 подтвердили, факт трагедия и заявили, что сейчас проводится внутреннее расследование.

Напомним, что прокуратура Краснотурьинска организовала проверку в связи с гибелью плотника-столяра ООО «РемПилСтрой-К» во время рабочего дня.

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