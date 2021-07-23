Электрика убило током на комбинате «Ураласбест» в Свердловской области

Трагедия произошла накануне на территории фабрики №4. Коллега погибшего сообщил, что пока не неизвестно, почему энергетики не обесточили провода и отправили электрика на работы.
Разряд тока прошел через мужчину, и он загорелся. С проводов пострадавшего сняли очевидцы и вызвали медиков. Электрика хотели госпитализировать в ожоговый центр в Екатеринбург, но оставили на ночь в больнице Асбеста. В минувшую пятницу, 23 июля, пострадавший скончался.
На предприятии Е1 подтвердили, факт трагедия и заявили, что сейчас проводится внутреннее расследование.
Напомним, что прокуратура Краснотурьинска организовала проверку в связи с гибелью плотника-столяра ООО «РемПилСтрой-К» во время рабочего дня.