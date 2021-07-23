Мед и не существующий сахар обошёлся свердловчанке в 80 тысяч рублей

20 июля неизвестная обманула пенсионерку из Екатеринбурга на 80 тысяч рублей, продав ей две банки мёда и пообещала привезти позже сахар.

Женщина подкараулила бабушку у дома и сказала ей, что её дочка заказала у неё мёд, а пенсионерка должна за него заплатить. Растерянная женщина вместе со злоумышленницей пошли в квартиру, где продавщица вытащила мёд и обозначила сумму в размере 30 тысяч рублей. Когда пенсионерка достала накопления, предприимчивая мошенница заявила, что также дочь заказала ещё и сахар, за который тоже необходимо заплатить 50 тысяч рублей. Об этом пишет Е1. Родные пострадавшей обратились в полицию и взяли записи с камер видеонаблюдения, установленных у дома и в подъезде. В полиции подтвердили, что уже разыскивают обманщицу. Напомним, что перед судом предстанет создатель кооператива, обвиняемый в мошенничестве под видом «финансовой пирамиды» на сумму свыше 264,7 млн рублей в отношении 472 граждан на Урале. Основателю «финансовой пирамиды» грозит 10 лет за обман уральцев на 264 миллиона

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