Мешавшего спать внучке свекра женщина забила кочергой до смерти на Урале

Мешавшего спать внучке свекра женщина забила кочергой до смерти на Урале
Мешавшего спать внучке свекра женщина забила кочергой до смерти на Урале
Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: pixabay.com
Березовский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней неработающей жительницы поселка Лосиный города Березовского Свердловской области.

47-летней жительнице поселка Лосиный на Урале вынесен приговор, ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы за причинение кочергой смертельных травм свекру из-за того, что он не давал спать внучке, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Преступление было совершено в феврале 2021 года.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что жительница поселка Лосиный ранее уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В поселке женщина проживала совместно с сожителем, его матерью и отчимом. В феврале к ней приехала погостить 5-летняя внучка. Отчим в присутствии ребенка начал употреблять алкоголь, при этом шумел и громко разговаривал, на что получал замечания со стороны женщины.

В день происшествия потерпевший вновь употреблял алкоголь и начал шуметь, в связи с чем жительница поселка увела внучку к соседке. Вернувшись, осужденная начала употреблять алкоголь вместе с семьей своего сожителя. В ходе распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт, перешедший в ссору, по итогам которой женщина нанесла шумевшему свекру не менее 87 ударов кулаками, кочергой, металлическим совком, а также ногами, обутыми в зимние сапоги по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Жительница поселка Лосиный признана виновной в совершении преступления за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Березовский городской суд назначил ей наказание на 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, 41-летний житель ХМАО признан виновным в убийстве пенсионерки из Красноуральска, которая два года числилась пропавшей без вести. Он убил ее за то, что был должен ей крупную сумму денег.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудубийствоприговорБерезовскийУралкочергаЛосиныйсвекр
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы