Мешавшего спать внучке свекра женщина забила кочергой до смерти на Урале

В день происшествия потерпевший вновь употреблял алкоголь и начал шуметь, в связи с чем жительница поселка увела внучку к соседке. Вернувшись, осужденная начала употреблять алкоголь вместе с семьей своего сожителя. В ходе распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт, перешедший в ссору, по итогам которой женщина нанесла шумевшему свекру не менее 87 ударов кулаками, кочергой, металлическим совком, а также ногами, обутыми в зимние сапоги по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте.