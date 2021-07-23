Мешавшего спать внучке свекра женщина забила кочергой до смерти на Урале

47-летней жительнице поселка Лосиный на Урале вынесен приговор, ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы за причинение кочергой смертельных травм свекру из-за того, что он не давал спать внучке, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Преступление было совершено в феврале 2021 года.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что жительница поселка Лосиный ранее уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В поселке женщина проживала совместно с сожителем, его матерью и отчимом. В феврале к ней приехала погостить 5-летняя внучка. Отчим в присутствии ребенка начал употреблять алкоголь, при этом шумел и громко разговаривал, на что получал замечания со стороны женщины.
В день происшествия потерпевший вновь употреблял алкоголь и начал шуметь, в связи с чем жительница поселка увела внучку к соседке. Вернувшись, осужденная начала употреблять алкоголь вместе с семьей своего сожителя. В ходе распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт, перешедший в ссору, по итогам которой женщина нанесла шумевшему свекру не менее 87 ударов кулаками, кочергой, металлическим совком, а также ногами, обутыми в зимние сапоги по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Жительница поселка Лосиный признана виновной в совершении преступления за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Березовский городской суд назначил ей наказание на 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, 41-летний житель ХМАО признан виновным в убийстве пенсионерки из Красноуральска, которая два года числилась пропавшей без вести. Он убил ее за то, что был должен ей крупную сумму денег.