Ограбивший пожилую женщину на Тагилстрое мужчина задержан Росгвардией

Ограбивший пожилую женщину на Тагилстрое мужчина задержан Росгвардией
Ограбивший пожилую женщину на Тагилстрое мужчина задержан Росгвардией
Сегодня, 14:26ПроисшествияФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
По горячим следам был задержан тагильчанин, ограбивший на улице пожилую женщину. Он забрал у нее пакет с продуктами и кошельком и скрылся.

Оперативно задержать подозреваемого в ограблении 61-летней тагильчанки возле одного из домов на улице Металлургов 22 июля, удалось экипажу вневедомственной охраны на улице Пожарского.

После того, как мужчина был оставлен в отдел полиции, его опознала потерпевшая.

Задержанным оказался местный житель 1983 года рождения, ранее имевший проблемы с законом. Шесть раз он привлекался к уголовной ответственности за кражи. Помимо этого он был осужден за совершение грабежа и умышленное причинение вреда здоровью, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в начале июля молодой человек обманным путем похитил у ребенка велосипед во дворе дома № 137 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле. Подозреваемый в краже был задержан в этот же день сотрудниками уголовного возраста.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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