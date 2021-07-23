Ограбивший пожилую женщину на Тагилстрое мужчина задержан Росгвардией

По горячим следам был задержан тагильчанин, ограбивший на улице пожилую женщину. Он забрал у нее пакет с продуктами и кошельком и скрылся.

Оперативно задержать подозреваемого в ограблении 61-летней тагильчанки возле одного из домов на улице Металлургов 22 июля, удалось экипажу вневедомственной охраны на улице Пожарского. После того, как мужчина был оставлен в отдел полиции, его опознала потерпевшая. Задержанным оказался местный житель 1983 года рождения, ранее имевший проблемы с законом. Шесть раз он привлекался к уголовной ответственности за кражи. Помимо этого он был осужден за совершение грабежа и умышленное причинение вреда здоровью, рассказали в пресс-службе Росгвардии. Мужчина дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело. Напомним, в начале июля молодой человек обманным путем похитил у ребенка велосипед во дворе дома № 137 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле. Подозреваемый в краже был задержан в этот же день сотрудниками уголовного возраста. «Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter