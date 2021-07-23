Основателю «финансовой пирамиды» грозит 10 лет за обман уральцев на 264 миллиона

Перед судом предстанет создатель кооператива, обвиняемый в мошенничестве под видом «финансовой пирамиды» на сумму свыше 264,7 млн рублей в отношении 472 граждан на Урале.

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области, 1971 года рождения, который организовал «финансовую пирамиду» в городах Уральского региона, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, иркутчанин создал кредитно-потребительский кооператив «Ссудо-сберегательный центр «ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ», который осуществлял свою деятельность по принципу «финансовой пирамиды». Центр располагался и осуществлял свою деятельность по улице Восточная в Екатеринбурге. Помимо офиса в столице Урала деятельность организации велась еще в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменск-Уральском. Также офисы кооператива были расположены на территории Челябинской области, Пермского края, Республики Башкортостан, в Санкт-Петербурге. По данным следствия с апреля 2014 года по ноябрь 2018 года головной офис КПК заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений. На основании договоров потерпевшие вносили денежные средства в кассу предприятия, на что кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых с вложенных средств. Взамен вкладчикам выдавались сертификаты участника кооператива, а внесение и снятие денежных средств фиксировалось в сберегательной книжке. Фактически выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков, то есть по принципу «финансовой пирамиды». В ноябре 2018 года в связи с невозможностью осуществления выплат гражданам из-за трат их взносов на личное пользование, офисы кооператива, расположенные на территориях Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, республики Башкортостан, были закрыты. В период существования «финансовой пирамиды» ее создатель похитил путем обмана денежные средства 472 граждан на общую сумму свыше 264,7 млн рублей. После вручения обвинительного заключения обвиняемому, уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Напомним, в России возросло количество случаев мошенничества с кредитами. Так многие банки одобряют кредиты населению под более высокий процент, чем это было заявлено изначально при составлении договора займа. Эксперты: Россияне все чаще попадают в ловушки недобросовестных банков

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