Основателю «финансовой пирамиды» грозит 10 лет за обман уральцев на 264 миллиона

Основателю «финансовой пирамиды» грозит 10 лет за обман уральцев на 264 миллиона
Основателю «финансовой пирамиды» грозит 10 лет за обман уральцев на 264 миллиона
Сегодня, 14:22ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Перед судом предстанет создатель кооператива, обвиняемый в мошенничестве под видом «финансовой пирамиды» на сумму свыше 264,7 млн рублей в отношении 472 граждан на Урале.

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области, 1971 года рождения, который организовал «финансовую пирамиду» в городах Уральского региона, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, иркутчанин создал кредитно-потребительский кооператив «Ссудо-сберегательный центр «ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ», который осуществлял свою деятельность по принципу «финансовой пирамиды». Центр располагался и осуществлял свою деятельность по улице Восточная в Екатеринбурге. Помимо офиса в столице Урала деятельность организации велась еще в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменск-Уральском. Также офисы кооператива были расположены на территории Челябинской области, Пермского края, Республики Башкортостан, в Санкт-Петербурге.

По данным следствия с апреля 2014 года по ноябрь 2018 года головной офис КПК заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений. На основании договоров потерпевшие вносили денежные средства в кассу предприятия, на что кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых с вложенных средств. Взамен вкладчикам выдавались сертификаты участника кооператива, а внесение и снятие денежных средств фиксировалось в сберегательной книжке. Фактически выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков, то есть по принципу «финансовой пирамиды».

В ноябре 2018 года в связи с невозможностью осуществления выплат гражданам из-за трат их взносов на личное пользование, офисы кооператива, расположенные на территориях Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, республики Башкортостан, были закрыты. В период существования «финансовой пирамиды» ее создатель похитил путем обмана денежные средства 472 граждан на общую сумму свыше 264,7 млн рублей.

После вручения обвинительного заключения обвиняемому, уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в России возросло количество случаев мошенничества с кредитами. Так многие банки одобряют кредиты населению под более высокий процент, чем это было заявлено изначально при составлении договора займа.

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Екатеринбург
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