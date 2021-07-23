Плотник-столяр погиб в Краснотурьинске от прилетевшего в висок куска дерева

Плотник-столяр погиб в Краснотурьинске от прилетевшего в висок куска дерева
Плотник-столяр погиб в Краснотурьинске от прилетевшего в висок куска дерева
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: 1МI
Прокуратура Краснотурьинска организовала проверку в связи с гибелью плотника-столяра ООО «РемПилСтрой-К» во время рабочего дня.

По предварительной информации, вследствие несоблюдения правил охраны труда и техники безопасности рабочим во время работы на деревообрабатывающем станке была получена травма, не совместимая с жизнью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кусок древесины отлетел и попал в висок мужчины. Работник скончался прямо на месте происшествия.

Сотрудники прокуратуры Краснотурьинска потребовали у руководства предприятия инструкцию об организации и соблюдении техники безопасности и охраны труда на предприятии. В процессе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям руководства предприятия. Если появятся основания, примут необходимые меры прокурорского реагирования.

Также следственные органы возбудили уголовное дело по нарушению требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека.

Процесс и итоги расследования данного дела взяты под контроль городской прокуратурой.

Напомним, 18 июля 2021 года под Ивделем погиб помощник машиниста буровой установки из-за удара штангой от буровой установки на территории Саумского карьера. Прокуратура Ивделя проводит проверку соблюдения техники безопасности.

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