Семья застреленной в Чите девочки намерена обжаловать приговор убийце

Как сообщает сайт 360, отец застреленной девочки Федор заявил, что 17 лет за содеянное недостаточно. По его словам, пьяный сосед целенаправленно взял ружье и шел убивать. За его статью максимальное наказание — пожизненный срок, в среднем — до 23 лет, отметил Федор.
Трагедия произошла 17 февраля. Пьяный Василий Дунец выстрелил из ружья в дверь соседской квартиры. Ему не понравился шум, доносившийся оттуда. В момент выстрела за дверью стояла 9-летняя дочь Федора. Она получила смертельные ранения в грудь и голову.