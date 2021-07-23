Семья застреленной в Чите девочки намерена обжаловать приговор убийце

Семья застреленной в Чите девочки намерена обжаловать приговор убийце
Семья застреленной в Чите девочки намерена обжаловать приговор убийце
Сегодня, 19:22ПроисшествияФото: pixabay.com
Отец убитой пьяным соседом в Чите девочки заявил, что недоволен приговором и будет его обжаловать.

Как сообщает сайт 360, отец застреленной девочки Федор заявил, что 17 лет за содеянное недостаточно. По его словам, пьяный сосед целенаправленно взял ружье и шел убивать. За его статью максимальное наказание — пожизненный срок, в среднем — до 23 лет, отметил Федор.

Трагедия произошла 17 февраля. Пьяный Василий Дунец выстрелил из ружья в дверь соседской квартиры. Ему не понравился шум, доносившийся оттуда. В момент выстрела за дверью стояла 9-летняя дочь Федора. Она получила смертельные ранения в грудь и голову.

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