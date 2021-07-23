Семья застреленной в Чите девочки намерена обжаловать приговор убийце

Как сообщает сайт 360, отец застреленной девочки Федор заявил, что 17 лет за содеянное недостаточно. По его словам, пьяный сосед целенаправленно взял ружье и шел убивать. За его статью максимальное наказание — пожизненный срок, в среднем — до 23 лет, отметил Федор.