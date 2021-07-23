Трое подростков спасли из горящего дома ребенка под Красноярском

Под Красноярском трое подростков катались на велосипедах и заметили горящий дом, из которого были слышны крики о помощи. Ребята бросились на помощь и спасли из огня ребёнка.

Трагедия произошла в селе Верхенепашино под Красноярском в одной из квартир в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили из горящее квартиры на втором этаже мужчину и женщину. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. Очевидцы трагедии рассказали, что в доме находится ребенок. Когда спасатели бросились на его поиски, поступил сигнал, что он уже спасен. Выяснилось, что малыша спасли три школьника, которые не смогли остаться в стороне. Мы увидели, что горит квартира на первом этаже и услышали, как женщина со второго этажа кричит: помогите спустить ребенка. Я ее попросил скинуть одеяло, чтобы мы его растянули и ребенок упал на одеяло. Мы же могли его и не поймать просто так. Она скинула одеяло, мы малыша и приняли,рассказывает один из подростков. Ребята признались, что не испытывали страху, а исполняли свой гражданский долг. В ГУ МЧС России по краю намерены поощрить ребят за оказанную помощь и проявленный героизм. Напомним, что 17 июля спасатели вытащили детей из горящей частной бани в Екатеринбурге. Спасатели вытащили детей из горящей частной бани в Екатеринбурге

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