Трое подростков спасли из горящего дома ребенка под Красноярском

Трое подростков спасли из горящего дома ребенка под Красноярском
Трое подростков спасли из горящего дома ребенка под Красноярском
Сегодня, 22:08ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Под Красноярском трое подростков катались на велосипедах и заметили горящий дом, из которого были слышны крики о помощи. Ребята бросились на помощь и спасли из огня ребёнка.

Трагедия произошла в селе Верхенепашино под Красноярском в одной из квартир в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили из горящее квартиры на втором этаже мужчину и женщину. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Очевидцы трагедии рассказали, что в доме находится ребенок. Когда спасатели бросились на его поиски, поступил сигнал, что он уже спасен. Выяснилось, что малыша спасли три школьника, которые не смогли остаться в стороне.

Мы увидели, что горит квартира на первом этаже и услышали, как женщина со второго этажа кричит: помогите спустить ребенка. Я ее попросил скинуть одеяло, чтобы мы его растянули и ребенок упал на одеяло. Мы же могли его и не поймать просто так. Она скинула одеяло, мы малыша и приняли,рассказывает один из подростков.

Ребята признались, что не испытывали страху, а исполняли свой гражданский долг.

В ГУ МЧС России по краю намерены поощрить ребят за оказанную помощь и проявленный героизм.

Напомним, что 17 июля спасатели вытащили детей из горящей частной бани в Екатеринбурге.

Материалы по теме:
Россияребенокпожаркрасноярский край
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы