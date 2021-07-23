Защищавшая тротуарную плитку в жилом комплексе екатеринбурженка получила удар в живот

Увидев, что плитка возле домов разбирается и вывозится, директор УК вызвала полицию. До приезда полицейских она потребовала приостановить работы по разбору и вывозу придомовой плитки. Рабочие, которые всё это делали, ее просто не пустили к месту разбора. Тогда в конфликт с рабочими вмешался учредитель ЖСК «Западный». По словам женщины, она получила от него удар в живот. Он считает плитку своей собственностью и оспаривает, что эта территория и ее благоустройство принадлежат жильцам комплекса.