Разыскиваются свидетели ДТП, произошедшего 19 августа под Нижним Тагилом

Михаил рассказал свою версию случившегося, в которой, как оказалось, есть виновник.

Я ехал с отцом по своей полосе, впереди меня машин не было, скорость была допустимая абсолютно. По встречной полосе на меня шел УАЗ (таблетка) на обгон, я, пытаясь избежать столкновения, сместился вправо, но машину занесло? И я вылетел на встречную полосу под Ssang Yong, весь удар пришелся на меня, отец скончался мгновенно.

Свидетели были опрошены инспекторами, которые подтверждали наличие 3-ей машины (УАЗа), однако, ни одни показания записаны не были, даже телефоны очевидцев. В ГАИ мне сразу сказали, что УАЗ искать не собираются. В связи с этим ищу свидетелей, видевших машину, двигающуюся по моей полосе мне на встречу, из-за которой и случалась авария, -- рассказывает Михаил.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба обращаться к Михаилу Зяблову, либо в комментарии, либо на почту pressa@tagilcity.ru.