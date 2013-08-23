Сегодня ночью в Нижнем Тагиле произошло ДТП: водитель получил серьезные травмы (ФОТО)
В ночь на 23 августа на Вагонке произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Так, в 00:35 часов 29-летний водитель ВАЗ-21099, не имея права на управление транспортным средством, следовал по проспекту Вагоностроителей со стороны проспекта Дзержинского в сторону Зари. И напротив дома №37 по Вагоностроителей при повороте налево на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке со второстепенной улицы Тимирязева столкнулся с ВАЗ-21140. Водителем «четырнадцатой» модели ВАЗа оказался 23-летний молодой человек.
В результате ДТП водитель ВАЗ-21099 с повреждением левого тазобедренного сустава, сотрясением головного мозга, рубленой раной лба, резаной раной левого предплечья был госпитализирован в Центральную городскую больницу №1. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114 после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
Фотографии предоставлены пользователем Алексеем
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