Скандал в городе: в Нижнем Тагиле обнаружена свалка трупов свиней (ФОТО, ВИДЕО)

В качестве предыстории, Михаил Владимирович рассказал, что в июле этого года обращался с письмом к Главе города с просьбой помочь с ликвидацией свалки в районе стадиона пансионата Аист. Отметим, что он работает там водителем. В момент июльского обращения, Михаил Владимирович сообщал о повторной свалке, организованной по соседству со старой.

Свалка была из биологических отходов -кости, шкуры, солёные огурцы, пакеты из под молока производства одной из исправительных колоний Пермской области, остатки свиней сообщает в письме Михаил Владимирович.

И вчера, 22 августа, при осмотре старых свалок, Михаил Владимирович, учуяв мерзкий запах трупов, обнаружил новую, совершенно ужасающую – свалку мертвых свиней.

Фотографии предоставлены Михаилом Владимировичем

Свинья целиком массой приблизительно 300 килограммов, поросёнок целиком, голова свиньи, туши свиней в синих пластиковых бочках и другие биологические отходы. Смерть этих животных не диагностирована. Исходя из самого трагического финала, мы можем только предполагать, что свиньи умерли своей смертью, а не от чумы или другой заразной болезни.

Фотографии предоставлены Михаилом Владимировичем

В свою очередь, мужчина обратился и в Администрацию, и в МВД, и в МЧС по Свердловской области. А журналист TagilCity.ru связался с заместителем главного ветеринарного врача Нижнего Тагила. Там сообщили, что в ближайшие часы выедут на место происшествия.

Сложность может случиться с тем, что для взятия пробы, с целью установления возможности заболевания, необходима свежая плоть, а если тела на стадии разложения, то это довольно трудно сообщили ветеринары.

Видео предоставлено Михаилом Владимировичем