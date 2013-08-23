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Скандал в городе: в Нижнем Тагиле обнаружена свалка трупов свиней (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скандал в городе: в Нижнем Тагиле обнаружена свалка трупов свиней (ФОТО, ВИДЕО)

23 августа 2013, 09:55Происшествия
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