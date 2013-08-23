Вам сдал квартиру мошенник без кисти и забрал деньги? Тогда вам в полицию Нижнего Тагила (ФОТО)

34-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, работал по следующей схеме: находил в еженедельнике частных объявлений предложение аренды жилых помещений, затем договаривался с владельцами о краткосрочном найме, получал ключи и параллельно договаривался о сдаче данного жилья третьим лицам, только уже на более длительный срок. Получив денежные средства с арендаторов, аферист скрывался. Владельцы же данных квартир после истечении срока аренды жилья обнаруживали совсем других квартиросъемщиков.

Сдавая чужую квартиру, мошенник использовал чужой паспорт, куда была вклеена его фотография. У сотрудников правоохранительных органов имеется информация о том, что данный гражданин неоднократно с октября прошлого года совершал аналогичные преступления на территории Нижнего Тагила.

В настоящее время органами следствия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу сообщает заместитель начальника отдела полиции №18 подполковник Александр Проценко.

Особая примета задержанного мужчины – отсутствие кисти на правой руке. Потерпевшим, опознавшим в задержанном гражданине своего обидчика, необходимо обратиться с заявлением в отдел полиции № 18 по телефонам: 47-71-02 или 02.