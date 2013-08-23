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Вам сдал квартиру мошенник без кисти и забрал деньги? Тогда вам в полицию Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вам сдал квартиру мошенник без кисти и забрал деньги? Тогда вам в полицию Нижнего Тагила (ФОТО)

23 августа 2013, 17:15ПроисшествияCorey
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