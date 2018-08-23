Истязал мать и убил кошку: житель Красноуфимска приговорен к 3 годам тюрьмы

Следствие установило, что в период с августа 2017 года по январь 2018 года мужчина систематически избивал мать и угрожал ей убийством.

Кроме того, в феврале 2018 года осужденный несколько раз ударил домашнюю кошку своей матери головой об пол, в результате чего животное погибло.

Отягчающим обстоятельством было то, что мужчина в момент совершения преступлений находился в алкогольном опьянении.