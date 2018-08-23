Истязал мать и убил кошку: житель Красноуфимска приговорен к 3 годам тюрьмы
Сегодня, 22:30Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Красноуфимский районный суд признал местного жителя виновным в избиении матери и жестоком обращении с животными.
Следствие установило, что в период с августа 2017 года по январь 2018 года мужчина систематически избивал мать и угрожал ей убийством.
Кроме того, в феврале 2018 года осужденный несколько раз ударил домашнюю кошку своей матери головой об пол, в результате чего животное погибло.
Отягчающим обстоятельством было то, что мужчина в момент совершения преступлений находился в алкогольном опьянении.
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей