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#домахорошо
Истязал мать и убил кошку: житель Красноуфимска приговорен к 3 годам тюрьмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Истязал мать и убил кошку: житель Красноуфимска приговорен к 3 годам тюрьмы

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