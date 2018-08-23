Металл из прогоревшей ёмкости залил цех на Евраз НТМК в Нижнем Тагиле

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Многотонная кипящая жидкость залила пол одного из цехов Евраз НТМК в Нижнем Тагиле. ЧП на предприятии Романа Абрамовича произошло 21 августа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Собеседники редакции TagilCity.ru сообщили, что 21 августа в одном из цехов Евраз НТМК раскаленная масса залила помещение. По мнению очевидцев, причиной ЧП стала прогоревшая ёмкость, из которой хлынул жидкий металл.
О наличии пострадавших во время происшествия заводчан пока не известно.
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Оперативный комментарий от представителей Евраз НТМК получить не удалось. Причины ЧП и размер ущерба пока неизвестны.
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