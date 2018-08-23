Металл из прогоревшей ёмкости залил цех на Евраз НТМК в Нижнем Тагиле

Собеседники редакции TagilCity.ru сообщили, что 21 августа в одном из цехов Евраз НТМК раскаленная масса залила помещение. По мнению очевидцев, причиной ЧП стала прогоревшая ёмкость, из которой хлынул жидкий металл.

О наличии пострадавших во время происшествия заводчан пока не известно.