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Металл из прогоревшей ёмкости залил цех на Евраз НТМК в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Металл из прогоревшей ёмкости залил цех на Евраз НТМК в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:06Происшествия
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