«Найден в съемной квартире»: подробности смерти полицейского в Нижнем Тагиле

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт ЧП с личным составом гарнизона полиции Нижнего Тагила.

По факту смерти сотрудника отдела полиции №16 Нижнего Тагила Главным управлением МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка. По предварительным данным 22 августа в 09:00 участковый уполномоченный 1992 года рождения, вооружившись табельным пистолетом Макарова, заступил на службу. После того, как он не явился на вечернее совещание, было принято решение посетить его по месту жительства. В арендуемой квартире младшего лейтенанта обнаружили без признаков жизни. Рядом с ним находились оружие, служебное удостоверение, форменное обмундирование и предсмертная записка, сообщает Валерий Горелых.

На место происшествия выезжали представители руководства областного полицейского главка, в том числе руководитель Управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Алексей Меньшиков, начальник инспекции по личному составу Юлия Серебрякова, представитель подразделения морально-психологической подготовки Алексей Шипигузев и глава МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

В настоящее время устанавливаются более точные обстоятельства произошедшего. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение. Погибший сотрудник был холост, детей, дисциплинарных взысканий и конфликтов с руководством у него не было, рассказал полковник Горелых.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, по факту смерти сотрудника полиции проверка проводится следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил регионального СКР.

Проведён осмотр места происшествия, тело умершего направлено на судебно-медицинское исследование в целях выяснения точной причины смерти, проводятся опросы родственников, соседей и знакомых полицейского. Оснований полагать, что смерть мужчины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется.