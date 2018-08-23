Пропавший мужчина из поселка Буланаш найден мертвым

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63-летний Анатолий Рудольфович Биргер, пропавший в поселке Буланаш, найден погибшим.
Пропавший 18 августа Анатолий Рудольфович Биргер найден мертвым. Мужчина пропал в поселке Буланаш Свердловской области.
Анатолий Рудольфович в начале 2000-х был председателем Думы Артемовского района, после работал в Алапаевском районе заместителем главы администрации Махневского муниципального образования.
Предполагалось, что мужчина мог уйти пешком или уехать на попутках в поселок Махнево, так как, по словам родственников, скучал по охоте в этих местах.
Подробности обстоятельств смерти не разглашаются.
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