Пропавший мужчина из поселка Буланаш найден мертвым

Анатолий Рудольфович в начале 2000-х был председателем Думы Артемовского района, после работал в Алапаевском районе заместителем главы администрации Махневского муниципального образования.

Предполагалось, что мужчина мог уйти пешком или уехать на попутках в поселок Махнево, так как, по словам родственников, скучал по охоте в этих местах.