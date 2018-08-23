Участковый полицейский покончил с собой в Нижнем Тагиле

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Младший лейтенант из отдела полиции №16 покончил с собой в Нижнем Тагиле 22 августа.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации от собеседника редакции TagilCity.ru, участковый мог применить оружие.
ЧП произошло в здании отдела полиции на Островского.
Глава пресс-службы полиции Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт ЧП с личным составом. Подробные комментарии по происшествию будут даны позже.
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