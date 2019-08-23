В Чечне на мине подорвался десантник из Екатеринбурга

Мужчина служил по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове. Незадолго до гибели он женился.

Его супруга рассказала журналистам издания, что трагический инцидент произошел 21 августа. Михаил возвращался в лагерь и подорвался на мине, он получил осколочное ранение в живот. Мужчину госпитализировали на вертолете, однако спасти его не удалось, он умер от внутреннего кровотечения.