В Чечне на мине подорвался десантник из Екатеринбурга
Сегодня, 13:41ПроисшествияФото: Страница Михаила Безельта в соцсети
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Во время командировки в Чечне на мине подорвался 22-летний десантник из Екатеринбурга Михаил Безельт, пишет Ура.ру
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина служил по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове. Незадолго до гибели он женился.
Его супруга рассказала журналистам издания, что трагический инцидент произошел 21 августа. Михаил возвращался в лагерь и подорвался на мине, он получил осколочное ранение в живот. Мужчину госпитализировали на вертолете, однако спасти его не удалось, он умер от внутреннего кровотечения.
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