В Екатеринбурге свидетели ДТП устроили погоню за сбежавшим с места аварии водителем
Сегодня, 19:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Очевидцы ДТП, которое произошло 22 августа в Екатеринбурге, погнались за водителем Mazda, уехавшим с места аварии, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам хозяйки Ford Mondeo, Водитель Mazda пересек двойную сплошную и выехал на правую полосу встречного движения. Совершил разворот, выехал на левую полосу встречки, по которой двигался ее автомобиль и поцарапал правую сторону машины. Мужчина, находившийся за рулем, не остановился, а поехал дальше.
Водитель следовавшего за Ford Mondeo автомобиля поехал за Mazda. По словам водителя, пассажиры и водитель Mazda вели себя неадекватно, ему показалось, что они пьяны. Поскольку мужчины начали вести себя агрессивно, водитель вернулся на место ДТП и отдал хозяйке Ford Mondeo видео, которое снял по дороге.
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