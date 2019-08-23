В Екатеринбурге свидетели ДТП устроили погоню за сбежавшим с места аварии водителем

По словам хозяйки Ford Mondeo, Водитель Mazda пересек двойную сплошную и выехал на правую полосу встречного движения. Совершил разворот, выехал на левую полосу встречки, по которой двигался ее автомобиль и поцарапал правую сторону машины. Мужчина, находившийся за рулем, не остановился, а поехал дальше.