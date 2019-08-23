В Нижнем Тагиле вновь зафиксирована опасная концентрация сероводорода
Сегодня, 17:31ПроисшествияФото: pixabay.com
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23 августа в Нижнем Тагиле в период с 00:00 до 12:00 в районе автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха на ул. Бирюзовая зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации — сероводорода 3,1 ПДКмр, сообщает областное министерство природных ресурсов и экологии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Помимо Нижнего Тагила, опасные вещества были зафиксированы в Серове — превышение концентрации диоксида серы — 1,1 ПДКмр.
Также согласно сайту министертсва, накануне выбросы произошли в Екатеринбурге (диоксид серы — 1,3 ПДКсс), Нижнем Тагиле (сероводород — 1,2 ПДКмр), а также в Серове (диоксид серы — 2,5 ПДКсс и 1,02 ПДКмр).
ПДКмр расшифровывается как предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населённых мест, мг/м3, а ПДКсс как предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населённых мест, мг/м3.
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