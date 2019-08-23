В Нижнем Тагиле вновь зафиксирована опасная концентрация сероводорода

Помимо Нижнего Тагила, опасные вещества были зафиксированы в Серове — превышение концентрации диоксида серы — 1,1 ПДКмр.

Также согласно сайту министертсва, накануне выбросы произошли в Екатеринбурге (диоксид серы — 1,3 ПДКсс), Нижнем Тагиле (сероводород — 1,2 ПДКмр), а также в Серове (диоксид серы — 2,5 ПДКсс и 1,02 ПДКмр).